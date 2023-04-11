Ты чей будешь? Кто стоит за брендами, которые прячутся под «импортными» вывесками

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С тех пор, как западные бренды то уходили из России, то возвращались со сменой логотипа, в торговых центрах Петербурга воцарилась сумятица. Как понять, что за товар прячется под англоязычными вывесками — уже отечественный или всё еще импортный? «Фонтанка» пробежалась по крупным торговым центрам, перетрясла 20 популярных брендов и выяснила, кто за ними стоит.



Флаг Италии

Coccinelle

Пусть не смущает французское слово в названии бренда — эти женские сумки и аксессуары родом из Италии. Торговая марка выросла из небольшого семейного ателье, открывшегося в 1978 году в Парме. Как уверяет официальный сайт бренда, головной офис находится там же и по сей день, незыблемы и традиции — свои изделия, как и 45 лет назад, они шьют вручную. Что, конечно, повышает не только качество, но и стоимость. И если вам кажется, что сумочка на лето от Coccinelle в петербургском торговом центре стоит как запчасть к адронному коллайдеру, то вам не кажется — в Италии цены на них стартуют от 300 евро. В переводе на русский название марки звучит как «Божья коровка».



LORIATA

LORIATA появилась на российском рынке в 2022 году. На официальном сайте, размещенном на итальянском домене с расширением «.it», компания пишет, что коллекции верхней одежды, костюмов и трикотажа создают итальянские дизайнеры, используя натуральные ткани итальянских же производителей. Кроме России, бренд зашел и в Латвию. Офис LORIATA расположен в итальянской Перудже на улице Аннибале Векки.

Dan John

Итальянский бренд мужской одежды появился в Петербурге в конце 2022 года. Торговую марку привел «Ритейл РЦ», созданный путем переименования из Helly Hansen после того, как канадский производитель спортивной одежды решил покинуть российский рынок.



Dan John основали в 2015 году Даниэле Ракка и Джованни Делла Рокка, принадлежит холдингу Rinah SpA. Бренд ориентирован на мужчин от 18 до 70 лет, элегантных, но динамичных.

TWINSET Итальянский бренд, созданный в 1990 году в городке Модена стилистом Симоной Барбьери и предпринимателем Тициано Згарби. Специализируется на нарядах для женщин и девочек, которые хотят быть «как мама». Изделия марки отличает смешение стилей и простота кроя.

Флаг России

GJO.E

На первый взгляд определить, кто шьет джинсы и парки с исторгающим четыре молнии мужчиной в лаптях на лейбле, непросто. Технологичный и функциональный крой и сложное крашение вкупе с аббревиатурой из четырех латинских букв, не разобравшись, легко принять за «импорт». И напрасно — создатель и главный дизайнер бренда Grunge John Orchestra.Explosion — россиянин Игорь Исаев, все производства находятся в Москве. Название же перекочевало от гаражной группы Grunge John Orchestra, где Игорь вместе с братом играл гранж и тяжелый рок. После кончины Игоря Исаева в 2017 году над развитием бренда работает команда его друзей и единомышленников.



Еmka

Бренд Еmka — российский. Его основал популярный российский дизайнер и модельер уроженец Тбилиси Александр Арутюнов. Первые магазины женской одежды появились в 2016 году. Мозг и центр креатива бренда находится в Москве.

YOU WANNA

«Юванна», так произносится название бренда, тоже российское детище, переводится как «Ты хочешь». «Юванну» создали в 2008 году в Москве сестры Юлия и Нигина Елисеевы, первый официальный магазин открылся в 2012-м .

UNDO CONCEPT

Undo concept — не бренд, а площадка, объединившая независимых «перспективных, но малоизвестных» российских дизайнеров, черпающих вдохновение в противоречиях окружающего мира. Первый магазин открылся в 2019 году в Москве, сейчас их можно найти и в петербургских ТЦ.



На просторах Undo concept можно найти ультимативные образы prêt-à-porter от Samaris (дизайнер из Петербурга Алексей Самарин), авангардные арт-объекты с ручной росписью от Nomad Goba, основанного Дагмаром Гертотом, Анастасией Дегтяревой и бренд-менеджером Екатериной Самохиной, провокационные стрэпы от Mymokondo, созданного Евой Богдановой, и много разнопланового от 1Н73ЛЛ3К7, Elenz, Seyana, Monoblood, Mere и Grey addiction.

CLAN VI

Российский бренд родом из Новосибирска. Первую коллекцию женственных и романтичных образов создатели Ольга и Илья Лапинские отшили в 2015 году на стороннем производстве. Сейчас у бренда своя фабрика в Новосибирске и сеть фирменных бутиков в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

В июне 2021 года в развитие бренда вложились Impact Capital, ему принадлежат 25 % доли, гражданка Казахстана Алтынай Телемтаева выкупила 3,6 % доли, по 5 % с осени прошлого года — у Елены Каримовой и Алексея Дудкина. Сегодня 15,5 % доли владеет Ольга Лапинская, еще 45,9 принадлежит Илье Лапинскому. По итогам 2022 года компания заработала 2 миллиона чистой прибыли, показав выручку в 129 миллионов.



ROSI

Российский бренд молодежной женской одежды, основан в 2019 году. Как уверяют создатели, секрет бренда в простоте — «мы продаем то, что нравится нам самим», а каждая модель — основа гардероба сотрудников, от продавцов до основателей, заявляют они со страниц официального сайта. Пока у бренда два офлайн-магазина — в Петербурге и Москве. Заказывая изделия бренда на маркетплейсах, покупатели оформляют оферту с индивидуальным предпринимателем из Ставропольского края Артемом Кусковым.

First in Space

Бренд женской одежды основан в 2006 году в Москве и позиционирует свои изделия как «необычную одежду на каждый день». Продавец — индивидуальный предприниматель из Москвы Полина Мещерякова.

12 STOREEZ

Российский бренд женской одежды создали сестры-близнецы из Екатеринбурга Ирина и Марина Голомаздины и муж Ирины, выпускник «Сколково» Иван Хохлов. Марка начиналась в 2014 году с интернет-магазина в соцсети, уже к концу 2019-го обзавелась многофункциональным пространством на московской Трехгорной мануфактуре и четырьмя сотнями сотрудников. По итогам 2021 года ООО «12 историй» показало выручку 5,8 миллиарда и 543 миллиона чистой прибыли. Под конец 2022 года в компании числилось 724 сотрудника. Идея бренда — создать лаконичный и продуманный базовый гардероб, который можно быстро обновить 1–2 свежими вещами.



FiNN FLARE

Торговая марка одежды в стиле casual для женщин и мужчин FINN FLARE была зарегистрирована в 1965 году в Финляндии. В 1974-м бренд вышел на рынок Советского Союза и продавался в сети магазинов «Берёзка». На рубеже 2000-х компанию приобрел российский предприниматель. В 2003-м открылся первый фирменный магазин в Москве, было создано российское дизайн-бюро. Сегодня продавцом бренда в России является ООО «ФФ СТАЙЛ», 100 % доли принадлежат Алле Реймер. По итогам 2021 года компания показала выручку 1,3 миллиарда рублей и 150 миллионов рублей убытка.

Zarina, befree, Love Republic, Sela

Брендами владеет российская компания Melon Fashion Group. 11,23 % доли компании принадлежит шведской компании MFG Intressenter AB, 35,53 — кипрской I.G.M. MANUFACTRUST LIMITED, еще 35,96 — кипрской Humarito Limited, 6,12 % у генерального директора Михаила Уржумцева, 4,17 % контролирует председатель совета директоров Дэвид Келлерманн.



O`Stin

Бренд повседневной мужской, женской и детской одежды в стиле casual — российский. Марка основана в 2003 году, с ноября 2022-го принадлежит компании из Гонконга «Фэшн солюшнс лтд». По итогам 2021 года компания показала выручку 49,7 миллиарда рублей и 5,8 миллиарда чистой прибыли.



Флаг Германии

Gerry Weber

Торговую марку Gerry Weber в 1973 году основал, как ни странно, Герхард Вебер. Поначалу она называлась Hatex KG и специализировалась на пошиве женских брюк. Имя создателя бренд получил в 1986 году. Сегодня в ассортименте компании одежда, обувь, аксессуары и даже парфюм от трех производителей холдинга Gerry Weber International IG: Gerry Weber, Taifun и Samoon.



Lichi

Немецкая торговая марка, специализирующаяся на женской одежде, обуви и аксессуарах. Бренд основала в 2012 году Helena Halfinger. На начальном этапе компания продавала одежду из Европы и США в мультибрендовых магазинах, в 2014-м появилось собственное производство. Дизайн-бюро находится в Германии, одежду шьют подконтрольные Lichi фабрики в Китае. В России бренд появился в 2016 году, первый магазин открылся в Новосибирске, еще через год — в Москве.



NEW YORKER

Ведущий бренд в сегменте европейской молодежной моды, созданный в Фленсбурге в 1971 году. Центральный офис расположен в немецком Брауншвайге. Целевая аудитория — покупатели от 12 до 39 лет. Ассортимент включает собственные бренды FSBN и FB Sister (спортивный и повседневный), AMISU и SMOG (повседневная и вечерняя одежда), Censored (нижнее белье и купальники).



Флаг Турции

KOTON

Бренд родом из турецкого Стамбула. Начался в 1988 году как магазинчик для поддержки штанов семейной пары, но уже в 1995 году открылось собственное производство одежды для мужчин, женщин и детей, еще через год появился свой магазин в Германии. Марка относится к категории fast-fashion — ассортимент обновляется несколько раз за сезон.



Флаг Эмиратов

Син, RE, CR, M, XC

Так теперь называются бренды польского ретейлера и производителя одежды LPP, до середины 2022 года известные российскому покупателю как Sinsay, Reserved, Cropp, Mohito и House. После ухода польского акционерного общества российское подразделение польской компании — ООО «РЕ Трэйдинг» купила «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

