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    Сотрудников МЧС, спасавших людей из ямы с кипятком на Дровяной улице, представили к награде

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    Фото: МЧС России
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    Троих сотрудников МЧС Петербурга представили к награде за спасение людей из автомобиля, провалившегося в яму с кипятком в Адмиралтейском районе. Пострадавшие спасатели все еще находятся в больнице.

    К награде представлены 34-летний начальник караула 4-й пожарно-спасательной части Сергей Юдин, 24-летний пожарный Саранг Мешкеев и 29-летний старший пожарный Сергей Морковкин, сообщает 10 апреля пресс-служба МЧС Петербурга.

    Первые двое все еще проходят лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. Сергей Юдин, получивший ожоги 35% поверхности тела, остается в реанимации, а его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Ему предстоят долгое лечение и реабилитация. Саранг Мешкеев, который получил ожоги 7% поверхности тела, находится в удовлетворительном состоянии, и вскоре его выпишут из стационара на амбулаторное лечение.

    Напомним, утром 5 апреля у дома 4 по Дровяной улице прорвало трубу с горячей водой. В яму с кипятком угодил автомобиль, в котором находились 65-летний мужчина и его внуки: 7-летняя девочка и мальчик 10 лет. Прибывшие на место спасатели тут же кинулись вызволять людей из ловушки, рискуя жизнью и здоровьем. В итоге в больницу увезли двоих сотрудников МЧС, пожилого мужчину и его 10-летнего внука, а также 57-летнего пешехода. Девочка, находившаяся в машине, не пострадала.

    В МЧС отметили, что после произошедшего в ведомство стали поступать обращения от граждан, которые выражали поддержку пострадавшим спасателям.

    Фото: МЧС России

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