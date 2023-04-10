До обеда и по домам? Быть ли четырехдневке в России

Впервые о четырехдневной рабочей неделе заговорил Дмитрий Медведев еще два года назад: со времен СССР с шестидневкой сильно изменилась производительность труда, нужно следовать за мировой тенденцией. Тогда же Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о сокращении рабочей недели, но дальше разговоров дело не пошло.



Однако на днях в Госдуме вернулись к разговору о сокращении рабочих часов. Редакция «Фонтанки» узнала, изменится ли в стране рабочий график, готовы ли сами россияне отдыхать три дня и при чем здесь искусственный интеллект.