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    До обеда и по домам? Быть ли четырехдневке в России

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    Впервые о четырехдневной рабочей неделе заговорил Дмитрий Медведев еще два года назад: со времен СССР с шестидневкой сильно изменилась производительность труда, нужно следовать за мировой тенденцией. Тогда же Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о сокращении рабочей недели, но дальше разговоров дело не пошло.

    Однако на днях в Госдуме вернулись к разговору о сокращении рабочих часов. Редакция «Фонтанки» узнала, изменится ли в стране рабочий график, готовы ли сами россияне отдыхать три дня и при чем здесь искусственный интеллект.

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