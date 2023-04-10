Баночная астрология позволила консультанту в Петербурге заработать 7 млн рублей и наручники в зале суда

Фрунзенский райсуд вынес приговор Юлии Крыловой, которую обвиняли в кражах у клиенток.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 апреля, 6 млн рублей женщина заработала за три весенних дня 2021 года. Во время заседаний выяснилось, что 15 апреля на кухне дома на Бухарестской она попросила клиентку принести ей кусок белой ткани. А потом якобы похитила золотые украшения с бриллиантами и раухтопазами на сумму 1,2 млн рублей.



Уже на следующий день на кухне квартиры на улице Турку женщина под тем же предлогом удалила из помещения другую клиентку и забрала золотых украшений на 200 тыс. рублей.

