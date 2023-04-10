Бастрыкин: За год число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло в пять раз

Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел, обвиняемыми по которым проходят мигранты. По словам главы ведомства, в прошлом году было возбуждено 893 таких уголовных дела по тяжким и особо тяжким статьям. Это в пять раз больше, чем в 2021-м. Слова Бастрыкина 10 апреля приводит «Интерфакс».



Глава СКР отметил, что всего в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранцами. По факту было возбуждено 4 231 уголовное дело — в три раза больше, чем в предыдущем году. По словам Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения», участились случаи сопротивления полиции и нападения на сотрудников. Изнасилований, совершенных мигрантами, также стало больше.

