    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    771мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Бастрыкин: За год число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло в пять раз

    3411
    37 комментариев

    Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел, обвиняемыми по которым проходят мигранты. По словам главы ведомства, в прошлом году было возбуждено 893 таких уголовных дела по тяжким и особо тяжким статьям. Это в пять раз больше, чем в 2021-м. Слова Бастрыкина 10 апреля приводит «Интерфакс».

    Глава СКР отметил, что всего в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранцами. По факту было возбуждено 4 231 уголовное дело — в три раза больше, чем в предыдущем году. По словам Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения», участились случаи сопротивления полиции и нападения на сотрудников. Изнасилований, совершенных мигрантами, также стало больше.

    Председатель СК России отметил проблему массовых драк с участием иностранных граждан, приехавших из Средней Азии.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КриминалБастрыкинСК РоссииСтатистика преступленийСтатистика преступностиМигранты
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ29
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 37

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close