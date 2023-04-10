Глухари в лесу начали есть камни

У глухарей в лесах Ленинградской области настало время собирать камни. Об этом 10 апреля рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



В лесу появились проталины, и глухари бросились пополнять свои желудки мелкими камушками. Они называются гастролитами, с их помощью в желудке птицы размельчается и переваривается основная зимняя пища — хвоя. За зиму гастролиты в желудке истираются, и при первой возможности глухарю нужно пополнить их запас, ведь весной он какое-то время продолжает питаться хвоёй.

