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    Глухари в лесу начали есть камни

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    У глухарей в лесах Ленинградской области настало время собирать камни. Об этом 10 апреля рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    В лесу появились проталины, и глухари бросились пополнять свои желудки мелкими камушками. Они называются гастролитами, с их помощью в желудке птицы размельчается и переваривается основная зимняя пища — хвоя. За зиму гастролиты в желудке истираются, и при первой возможности глухарю нужно пополнить их запас, ведь весной он какое-то время продолжает питаться хвоёй.

    У глухарей весной брачный сезон. Обычно они очень осторожны, а в это время года к ним можно подойти довольно близко — в те моменты, когда, исполняя брачную песню, они на несколько секунд перестают слышать, буквально глохнут. Также токовать уже начали тетерева.

    Фото:
    «Каждой твари по паре» / Павел Глазков

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