На зоолога Павла Глазкова совершено нападение. Это глухарь

Крайне редкий случай поведения самца фазановых зафиксирован в Ленинградской области. Жертвой стал петербургский зоолог Павел Глазков, наблюдавший за птицами в их естественной среде. Он даже получил лёгкие повреждения.
«В Приозерском районе мне удалось наблюдать необычайно смелое поведение этой птицы, которая, охраняя свою брачную территорию, напала даже на человека — то есть на меня! Такое бесстрашное и даже агрессивное поведение глухаря — очень редкое явление в природе. Несколько примеров описано в Финляндии и Швеции. В России известны единичные случаи встречи с глухарями-драчунами в Сибири и на Урале. <...> Причины столь необычного поведения птицы ученые пока объяснить не могут. Была гипотеза, что к этому приводит патологически высокий уровень половых гормонов в брачный период — весной. Но в то же время описаны встречи с глухарями-драчунами и осенью, и даже зимой — когда самцы нападали на лыжников и сноубордистов. <...> Для Ленинградской области это первый задокументированный случай встречи с агрессивным глухарем», — рассказывает Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» 23 мая.
Обычно глухарь крайне осторожен. Близко подойти к нему можно только весной, когда, исполняя брачную песню, он на несколько секунд перестаёт слышать, буквально глохнет. В промежутках между моментами «глухоты» птица внимательно прислушивается и осматривается и в случае опасности сразу улетает.
«Глухарь напал на меня, когда я ехал на велосипеде по лесной дороге и оказался на его брачной территории. Птица налетела на меня сзади, нанеся несколько очень хлестких, болезненных ударов по спине. Я моментально спешился и начал снимать на видео. Мои попытки немного оттеснить «драчуна» только заводили птицу, и он с еще большим азартом набрасывался на меня. Глухарь пускал в ход свой острый, загнутый, как у орла, клюв и крылья. Удары были и вправду болезненными (на следующий день у меня на спине засияли синяки). Пришлось искать к птице подход. Реально с ней договариваться. Прошло около получаса, прежде чем глухарь позволил мне спокойно поснимать себя — и даже попозировал мне, сидя на спине», — пишет Павел Глазков.