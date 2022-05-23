На зоолога Павла Глазкова совершено нападение. Это глухарь

Крайне редкий случай поведения самца фазановых зафиксирован в Ленинградской области. Жертвой стал петербургский зоолог Павел Глазков, наблюдавший за птицами в их естественной среде. Он даже получил лёгкие повреждения.



«В Приозерском районе мне удалось наблюдать необычайно смелое поведение этой птицы, которая, охраняя свою брачную территорию, напала даже на человека — то есть на меня! Такое бесстрашное и даже агрессивное поведение глухаря — очень редкое явление в природе. Несколько примеров описано в Финляндии и Швеции. В России известны единичные случаи встречи с глухарями-драчунами в Сибири и на Урале. <...> Причины столь необычного поведения птицы ученые пока объяснить не могут. Была гипотеза, что к этому приводит патологически высокий уровень половых гормонов в брачный период — весной. Но в то же время описаны встречи с глухарями-драчунами и осенью, и даже зимой — когда самцы нападали на лыжников и сноубордистов. <...> Для Ленинградской области это первый задокументированный случай встречи с агрессивным глухарем», — рассказывает Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» 23 мая.

