После налета с «чаевыми» на юге Петербурга задержан ветеран боевых действий

Несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска Кировского района Петербурга, чтобы найти подозреваемого в налете на салон сотовой связи.



34-летнего ранее судимого мужчину взяли около двух ночи на улице Рихарда Зорге, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 апреля. В его поимке принимал участие кинолог с собакой.



По версии следствия, задержанный накануне перед самым закрытием зашел в салон сотовой связи на проспекте Ветеранов. Там под угрозой пистолета он заставил 24-летнюю директора заведения отдать ему выручку — 5 тысяч рублей и мобильный телефон. После чего, судя по видео, он оставил ей несколько купюр «за причиненное неудобство» и ушел.

