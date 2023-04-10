После налета с «чаевыми» на юге Петербурга задержан ветеран боевых действий

Несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска Кировского района Петербурга, чтобы найти подозреваемого в налете на салон сотовой связи.
34-летнего ранее судимого мужчину взяли около двух ночи на улице Рихарда Зорге, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 апреля. В его поимке принимал участие кинолог с собакой.
По версии следствия, задержанный накануне перед самым закрытием зашел в салон сотовой связи на проспекте Ветеранов. Там под угрозой пистолета он заставил 24-летнюю директора заведения отдать ему выручку — 5 тысяч рублей и мобильный телефон. После чего, судя по видео, он оставил ей несколько купюр «за причиненное неудобство» и ушел.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражу, а также по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Он также является ветераном военных действий, награжден медалями «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За ратную доблесть», нагрудными знаками «Участник военных действий», «За верность долгу».