«Это тебе за неудобства». На Ветеранов налётчик оставил чаевые сотруднице магазина

Пример заботы о ближнем продемонстрировал вооружённый посетитель салона сотовой связи в Кировском районе Петербурга. Поправив своё финансовое положение, он решил помочь и сотруднице.
Видеозапись разбоя на проспекте Ветеранов, 76, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 9 апреля. Мужчина появился в магазине незадолго до закрытия, ближе к девяти часам вечера. Осмотрел ассортимент и попросил показать что-нибудь «более-менее получше». Пока сотрудница перебирала варианты, потенциальный покупатель подтянул ворот бадлона, достал пистолет и преобразился в разбойника.
«Я не трону. Ты мне не нужна», — успокаивал он, присматривая, чтобы на прилавок не выкладывали мелочь.
«Фонтанка.ру»
Сколько именно унёс из салона преступник, уточняется. Судя по кадрам, забрал он не всё — несколько купюр он оставил в счёт компенсации за испуг.
«Это тебе за неудобство, извини. Кнопку не нажимай минуты три», — исчез мужчина из магазина.
По предварительным данным, вместе с деньгами он прихватил приглянувшийся смартфон. Полиция ищет заботливого преступника, который облегчил работу, помелькав перед камерой.