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    «Это тебе за неудобства». На Ветеранов налётчик оставил чаевые сотруднице магазина

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    Пример заботы о ближнем продемонстрировал вооружённый посетитель салона сотовой связи в Кировском районе Петербурга. Поправив своё финансовое положение, он решил помочь и сотруднице.

    Видеозапись разбоя на проспекте Ветеранов, 76, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 9 апреля. Мужчина появился в магазине незадолго до закрытия, ближе к девяти часам вечера. Осмотрел ассортимент и попросил показать что-нибудь «более-менее получше». Пока сотрудница перебирала варианты, потенциальный покупатель подтянул ворот бадлона, достал пистолет и преобразился в разбойника.

    «Я не трону. Ты мне не нужна», — успокаивал он, присматривая, чтобы на прилавок не выкладывали мелочь.

    «Фонтанка.ру»

    Сколько именно унёс из салона преступник, уточняется. Судя по кадрам, забрал он не всё — несколько купюр он оставил в счёт компенсации за испуг.

    «Это тебе за неудобство, извини. Кнопку не нажимай минуты три», — исчез мужчина из магазина.

    По предварительным данным, вместе с деньгами он прихватил приглянувшийся смартфон. Полиция ищет заботливого преступника, который облегчил работу, помелькав перед камерой.

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    Гость09 Апр 2023 в 23:36
    Культурный Петербург.
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