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    Выставки

    Нечто из-под советского дивана. Петербург угостили загадочным подражанием Малевичу

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    4 комментария
    Фото: Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
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    Неожиданно: в петербургском арт-мире вспыхнула дерзкая выставка. На стены кинуты десятки хрупких листов с конструктивизмом. Их автор непонятен, работы пришли случайно. Так не принято. Но ставка сделана: «Это имитация или кажется?».

    Наконец-то нашлись те, кто не рефлексирует, боясь прослыть смешным. С 9 апреля они приглашают чуть-чуть похулиганить в галерее «Краски жизни» Виолетты Пригожиной на Большом проспекте Петроградки.

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    Раз искушенные не могут без темы происхождения, автор идеи сейчас объяснит. Назовем ее — «тайной картонной коробки» (недурное название даже для Эдгара По).

    «Несколько лет назад на аукционах стали появляться характерные анонимные графические листы, посвященные повестке первого русского авангарда. Для меня они обладали несомненной изобразительной мощью ушедшей цивилизации. Провенансом служила картонная коробка, в начале 2000-х поступившая от родственников старого ленинградского антиквара в одну из известных в Петербурге художественных галерей. Листы были разобраны по условным сериям и завернуты в газеты 1980-х годов, две из них мы показываем в экспозиции», — говорит мне искусствовед Владимир Васильев.

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    Некоторые работы несут следы реставрации. Нарочитых подписей, дат, выдающих подделку, нет. Одни созданы на страницах из старой архитектурной книги, другие — на старых географических картах и задниках из альбома с подписью «Первобытное зодчество». Все, кроме одной, никак не подписаны.

    Лишь один из экспонируемых листов имеет пометку карандашом: «Малевич». Надпись выполнена старинным почерком. Смело, забавно или завидно?

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    — Листы оказались очень ломкими. Они убедили меня совершить необузданную покупку. Попытки отыскать прямые оригинальные источники в художественных альбомах успехом не увенчались. Это вполне самобытные произведения. Думаю, созданы они в нашем городе. Желая избежать ненужной интриги и отмечая ряд стилистических особенностей этих произведений, мы относим их, скорее, к послевоенному советскому периоду, чем к эпохе оригинального русского авангарда. Возможно, их создал чуткий к модернизму студент или титулованный мастер соцреализма, решивший втайне вспомнить в красках дни бунтарской юности, — красиво фантазирует мой собеседник и поднимает ставки.

    — Более дотошные исследователи со временем установят автора и деловито поднимут стоимость. Нас же интересует художественное высказывание, а не его калькуляция, — с удовольствием рисует тему будущего Васильев, куратор массы выставок, создатель таких фильмов, как «Бабайкин против Наполеона» и «Некто Торгованов».

    Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

    Фото: Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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