Петербургу покажут Чудака. Он против Наполеона

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«Фонтанка» знает, как в 17 часов 12 июня в Союзе художников на Большой Морской, 38, откроется редкая история — «Бабайкин против Наполеона». Бабайкин — это мужичок из Вологды.

На него случайно наткнулся серьезный петербургский искусствовед Владимир Васильев. Дело было в году так 2009-м. Васильев почувствовал в его картинах искусство, которое позже гордо назовет им же самим изобретенным термином — «северный русский андеграунд». А потом Илья Глазунов оценит непонятого провинциала. Сегодня Бабайкин попал в коллекции именитых столичных персон и в толстые каталоги примитивного искусства. Хорошая компания.

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Тогда же его в Вологде принимали за «деревенского сумасшедшего», а звали Витей, хотя он Виталий. Он прожил всего 57 лет, а похоронили его в 2017-м в складчину. Как и положено на Руси.

Виталий Бабайкин, 2012 год. Фото Владимира Васильева Поделиться Поделиться







Это был счастливый человек, он рисовал, а остальное его радикально не интересовало. За бортом внимания — комфорт и успех. Пил портвейн, играл на гитаре, оставшись в советских временах, когда на рубль можно было жить, на три — пировать. Из образования — художественный кружок. Его миновали радости в виде кресла и торшера — уюта, что разрушил поколение шестидесятников. Дервиш или домовой. Как больше пригодится.

Он делал то, что он делал. У Бабайкина не было мышления, в голове никаких художественных текстов. Как говорит сам искусствовед Васильев, «мы же можем лишь трактовать его программу — зачем он воспроизводил эти старинные русские смыслы? Напряженно и последовательно. Загадка».

С академической точки зрения его работы — стиль оммаж. Правильный искусствоведческий текст — авторские имитации русского лубка. Верный пафос — в уникальной генной памяти. Скрепы — они оттуда.



Бабайкин — про героизм простого русского солдата, про Платона Каратаева, якобы второстепенного персонажа мира и войн. Бабайкин же жил, как и все бабайкины. А у нашего в келье из всего имущества стояла гипсовая фигура Василия Теркина да краски.

При открытии первой выставки Бабайкина покажут фильм, сотканный тем же Васильевым. Помогала Надежда — кинематографист, вдова Алексея Балабанова. Группа «Сплин» предоставила свою песню «Чудак». Вновь классное окружение.

Совсем забыли про Бонапарта. Порой у Бабайкина русский Геркулес расшвыривает французских гренадеров. С Днем России!

Выставка угадала и с местом. В 1886 году Николай Второй посетил здесь первую в России выставку французских импрессионистов.

Последняя хитрость заключена в том, что работы Бабайкина подождут зрителя несколько часов. Выставка к вечеру снимется. Кто пришел, тот пришел.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

