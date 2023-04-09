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    Тюлени зачастили на Гогланд, третий добрался до метеостанции

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    Фото: gogland_govorit
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    На острове Гогланд (Ленобласть) в Финском заливе зачастили тюлени. Метеорологи, работающие там, встретили уже третье животное за неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале «Гогланд говорит» 8 апреля.

    «Сегодняшний малыш оказался самым прытким — дополз до метеоплощадки и намеревался ползти дальше в лес. И, кажется, это была совсем не лучшая идея. Пришлось перемещать его к воде, дабы повысить шансы на выживание в дикой среде», — рассказывают метеорологи.

    Истощённого тюленёнка спасали в субботу в Петербурге. Его нашли на дамбе, и теперь о нём заботятся специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

    Фото: gogland_govorit

    В апреле и мае детёныши тюленей и нерп чаще всего отбиваются от матерей. Если вы увидите таких животных, не надо помогать им самостоятельно. Сообщайте о них сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы по телефону: 8 (812) 699–23–99. Как узнать, что тюлень нуждается в помощи, читайте на «Фонтанке».

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    ТюленьТюлениГогландЖивотныеФинский заливПрирода
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