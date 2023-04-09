Тюлени зачастили на Гогланд, третий добрался до метеостанции

На острове Гогланд (Ленобласть) в Финском заливе зачастили тюлени. Метеорологи, работающие там, встретили уже третье животное за неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале «Гогланд говорит» 8 апреля.
«Сегодняшний малыш оказался самым прытким — дополз до метеоплощадки и намеревался ползти дальше в лес. И, кажется, это была совсем не лучшая идея. Пришлось перемещать его к воде, дабы повысить шансы на выживание в дикой среде», — рассказывают метеорологи.
Истощённого тюленёнка спасали в субботу в Петербурге. Его нашли на дамбе, и теперь о нём заботятся специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.