Тюлени зачастили на Гогланд, третий добрался до метеостанции

На острове Гогланд (Ленобласть) в Финском заливе зачастили тюлени. Метеорологи, работающие там, встретили уже третье животное за неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале «Гогланд говорит» 8 апреля.



«Сегодняшний малыш оказался самым прытким — дополз до метеоплощадки и намеревался ползти дальше в лес. И, кажется, это была совсем не лучшая идея. Пришлось перемещать его к воде, дабы повысить шансы на выживание в дикой среде», — рассказывают метеорологи.

