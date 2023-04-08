Отдых старшеклассников на пляже в Южной Каролине закончился стрельбой, много раненых

Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы на пляже в Южной Каролине, США. Несколько человек задержаны, сообщает 8 апреля NBC.

По данным полиции, в пятницу на побережье отдыхали старшеклассники, началась драка, а затем ещё одна. Около 17:20, когда уже прибыла полиция, прозвучало несколько выстрелов. В это время на пляже были сотни людей.



«Мы знаем, что вспыхнула драка, а затем вспыхнула вторая драка. Пока офицеры разбирались с этими двумя инцидентами, именно тогда началась стрельба», — рассказал начальник полиции Кевин Корнетт.

