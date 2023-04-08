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    Отдых старшеклассников на пляже в Южной Каролине закончился стрельбой, много раненых

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    Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы на пляже в Южной Каролине, США. Несколько человек задержаны, сообщает 8 апреля NBC.

    По данным полиции, в пятницу на побережье отдыхали старшеклассники, началась драка, а затем ещё одна. Около 17:20, когда уже прибыла полиция, прозвучало несколько выстрелов. В это время на пляже были сотни людей.

    «Мы знаем, что вспыхнула драка, а затем вспыхнула вторая драка. Пока офицеры разбирались с этими двумя инцидентами, именно тогда началась стрельба», — рассказал начальник полиции Кевин Корнетт.

    По предварительной информации, большинство пострадавших — подростки в возрасте около 18 лет. Также пуля задела взрослого человека, который случайно оказался там.

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