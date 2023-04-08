Новое Девяткино сидит без воды и ходит на водопой к цистерне. Наладить водоснабжение обещают к ночи

Новостройки Нового Девяткино, соседствующего с Петербургом, остались без воды днем 8 апреля. Жители домов с пустыми бутылками потянулись к привезенной цистерне с водой, иные же пошли к колодцу-журавлю, пишет 47news.
«Мурино с ночи без холодной воды. Приехала машина, воду раздают. В близлежащих магазинах запасы воды уже иссякли», — рассказывает читательница «Фонтанки» Елена.
Прорыв на водопроводных сетях образовался в районе Озерной улицы. Краны в домах, входящих в зону дефекта, высохли до завершения работ.
«Над устранением аварии на магистральном водоводе в Новом Девяткино работают 10 специалистов и 4 единицы техники. Завершить работы и включить холодную воду в 26 многоквартирных домах планируется к 23:00. В старом жилом фонде горячая вода не отключена», — рассказали в администрации Ленобласти.