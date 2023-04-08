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    Петербуржец вышел на охоту за виски с электрошокером и получил в подарок уголовное дело

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    Страстный поклонник виски стал фигурантом уголовного дела о разбое и угодил в камеру в четверг. Об этом 8 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Два дня назад в полицию Приморского района позвонили из «Евроспара» на улице Савушкина, 119. 25-летний сотрудник рассказал, что неизвестный похитил с прилавка бутылку виски стоимостью около двух тысяч рублей и попытался убежать.

    Продавец догнал похитителя и схватил. Тот в ответ ударил электрошокером, но молодой человек стерпел и продолжал удерживать преступника до прибытия полицейских. Те забрали мужчину. Ему, как оказалось, 33 года, он ранее судим. Теперь ему светит новый срок за разбой.

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