В коммуналке на Васильевском острове нашли три кило тротила, винтовку и патроны. В комнате живет фанат Ницше

Взрывоопасный набор нашли оперативники петербургского уголовного розыска в комнате коммуналки на 1-й линии Васильевского острова. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.



Изначально соседи подумали, что в помещении изготавливают наркотики. Видимо, жильцов смутил химический запах. О своих подозрениях они сообщили в полицию. В итоге оперативники нашли на месте сосредоточенный заряд тротила массой три килограмма, вещество кремового цвета, трубки, 166 патронов, винтовку.



В комнате живет 33-летний маляр, работающий на заводе. В своих соцсетях он транслирует идеи правого толка, подписан на паблик о Ницше и любит расистские шутки.

