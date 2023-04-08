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    В коммуналке на Васильевском острове нашли три кило тротила, винтовку и патроны. В комнате живет фанат Ницше

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    Взрывоопасный набор нашли оперативники петербургского уголовного розыска в комнате коммуналки на 1-й линии Васильевского острова. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.

    Изначально соседи подумали, что в помещении изготавливают наркотики. Видимо, жильцов смутил химический запах. О своих подозрениях они сообщили в полицию. В итоге оперативники нашли на месте сосредоточенный заряд тротила массой три килограмма, вещество кремового цвета, трубки, 166 патронов, винтовку.

    В комнате живет 33-летний маляр, работающий на заводе. В своих соцсетях он транслирует идеи правого толка, подписан на паблик о Ницше и любит расистские шутки.

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