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    На пустынной дороге в Ломоносове нашли 480 литров подозрительной жидкости. Канистры изучают эксперты

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    Более двух десятков канистр с подозрительной жидкостью выбросили неизвестные на обочину Иликовской дороги в Ломоносове. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.

    Накануне днем в полицию позвонили из комитета по природопользованию и рассказали о находке. В Смольном уточнили, что аварийная бригада «Экостроя» нашла 24 пластиковых 20-литровых канистры с неизвестной жидкостью, предположительно, наркотической. Емкости вывезены для утилизации на территорию склада временного хранения на Волхонском шоссе.

    Приехавшая следственно-оперативная группа изъяла канистры и направила вещество на экспертизу. Параллельно полиция будет искать тех, кто выкинул свое имущество а дорогу.

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    Комментарии 1

    Guddd-Head08 Апр 2023 в 11:00
    а дорогу?
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