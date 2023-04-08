На пустынной дороге в Ломоносове нашли 480 литров подозрительной жидкости. Канистры изучают эксперты

Более двух десятков канистр с подозрительной жидкостью выбросили неизвестные на обочину Иликовской дороги в Ломоносове. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.



Накануне днем в полицию позвонили из комитета по природопользованию и рассказали о находке. В Смольном уточнили, что аварийная бригада «Экостроя» нашла 24 пластиковых 20-литровых канистры с неизвестной жидкостью, предположительно, наркотической. Емкости вывезены для утилизации на территорию склада временного хранения на Волхонском шоссе.

