На пустынной дороге в Ломоносове нашли 480 литров подозрительной жидкости. Канистры изучают эксперты

Более двух десятков канистр с подозрительной жидкостью выбросили неизвестные на обочину Иликовской дороги в Ломоносове. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.
Накануне днем в полицию позвонили из комитета по природопользованию и рассказали о находке. В Смольном уточнили, что аварийная бригада «Экостроя» нашла 24 пластиковых 20-литровых канистры с неизвестной жидкостью, предположительно, наркотической. Емкости вывезены для утилизации на территорию склада временного хранения на Волхонском шоссе.
Приехавшая следственно-оперативная группа изъяла канистры и направила вещество на экспертизу. Параллельно полиция будет искать тех, кто выкинул свое имущество а дорогу.