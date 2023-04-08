Евгений Пригожин принес на похороны Владлена Татарского кувалду от бойцов ЧВК «Вагнер»: онлайн-репортаж с процессии

Леонид Слуцкий высказался о погибшем военкоре Владлене Татарском и назвал его героем.

— Он всегда говорил то, что думает. Его жизнь всегда была яркой, была правдивой. Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию, за страну, за ее будущее, за президента. Орден Мужества, данный ему посмертно, — достойная награда. Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. На его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, — заявил политик.