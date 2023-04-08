Евгений Пригожин принес на похороны Владлена Татарского кувалду от бойцов ЧВК «Вагнер»: онлайн-репортаж с процессии

Сегодня, 8 апреля, в Москве проходит прощание с погибшим во время взрыва в Санкт-Петербурге военкором Владленом Татарским. Показываем это в режиме онлайн.
Началась церемония прощания. Люди молча подходят к закрытому гробу, некоторые возлагают цветы.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Желающих проститься с Владленом Татарским не становится меньше. Люди продолжают приходить на кладбище.
На Троекуровское кладбище прибыл лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.
Толпа желающих проститься с Владленом Татарским.
Пригожин принес на похороны Татарского подарок — именную кувалду от ЧВК «Вагнер».
Ateo Breaking / T.me
Проститься с военкором прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
На закрытом гробу Владлена Татарского — флаг России и флаг ЧВК «Вагнер».
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
В зале началась похоронная процессия.
Люди, желающие проститься с Татарским, прибывают на Троекуровское кладбище.
Леонид Слуцкий высказался о погибшем военкоре Владлене Татарском и назвал его героем.
— Он всегда говорил то, что думает. Его жизнь всегда была яркой, была правдивой. Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию, за страну, за ее будущее, за президента. Орден Мужества, данный ему посмертно, — достойная награда. Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. На его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, — заявил политик.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
На церемонию прощания с Татарским приехал и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Сотрудников СМИ отгородили от других участников похорон.
Из-за перекрытий люди оставляют машины на заправке в километре от Троекуровского кладбища и идут пешком.
— Дорога к кладбищу перекрыта от МКАДа, — передает корреспондент MSK1.RU с места событий. Через 20 метров от него начинается коридор с забором и Росгвардией.