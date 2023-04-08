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    Взрыв на Университетской

    Евгений Пригожин принес на похороны Владлена Татарского кувалду от бойцов ЧВК «Вагнер»: онлайн-репортаж с процессии

    Прощание с военкором проходит на Троекуровском кладбище в Москве

    4699
    29 комментариев

    Сегодня, 8 апреля, в Москве проходит прощание с погибшим во время взрыва в Санкт-Петербурге военкором Владленом Татарским. Показываем это в режиме онлайн.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Началась церемония прощания. Люди молча подходят к закрытому гробу, некоторые возлагают цветы.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Желающих проститься с Владленом Татарским не становится меньше. Люди продолжают приходить на кладбище.

    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    На Троекуровское кладбище прибыл лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Толпа желающих проститься с Владленом Татарским.

    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Пригожин принес на похороны Татарского подарок — именную кувалду от ЧВК «Вагнер».

    Ateo Breaking / T.me

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Проститься с военкором прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    На закрытом гробу Владлена Татарского — флаг России и флаг ЧВК «Вагнер».

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В зале началась похоронная процессия.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Люди, желающие проститься с Татарским, прибывают на Троекуровское кладбище.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Леонид Слуцкий высказался о погибшем военкоре Владлене Татарском и назвал его героем.

    — Он всегда говорил то, что думает. Его жизнь всегда была яркой, была правдивой. Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию, за страну, за ее будущее, за президента. Орден Мужества, данный ему посмертно, — достойная награда. Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. На его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, — заявил политик.

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    На церемонию прощания с Татарским приехал и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудников СМИ отгородили от других участников похорон.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за перекрытий люди оставляют машины на заправке в километре от Троекуровского кладбища и идут пешком.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: ТАСС / T.me
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Владлен Татарский / T.me
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
    Фото: Игорь Мещанев / MSK1.RU
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    — Дорога к кладбищу перекрыта от МКАДа, — передает корреспондент MSK1.RU с места событий. Через 20 метров от него начинается коридор с забором и Росгвардией.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU