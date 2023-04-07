Секретарь ОНК Москвы опроверг сообщения о том, что Трепову доставили в «Лефортово»

Информация о том, что обвиняемую по делу о теракте в Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово», не соответствует действительности. Об этом 7 апреля заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Алексей Мельников.



«Как только мы её посетим — расскажу. На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии», — написал Мельников в своем телеграм-канале.

О том, что Трепову привезли в «Лефортово», ранее сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Сообщалось, что Трепова останется под арестом до начала июня. Ее обвиняют в теракте с умышленным причинением смерти человеку (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), все это — организованной группой.