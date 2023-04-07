С должников за рулем в Петербурге с начала года взыскали 14 млн рублей

Петербургские судебные приставы подвели итоги трех месяцев охоты за должниками на дорогах города. Среди взысканных миллионов штрафов ГИБДД оказалось больше, чем алиментов.
С начала года приставы специализированного межрайонного отделения взыскали с водителей-должников более 14 миллионов рублей задолженностей, сообщает 7 апреля пресс-служба УФССП по Петербургу. Алиментов среди них набралось более 600 тысяч рублей, а штрафов за нарушения ПДД — более 700 тысяч рублей. Остальное — долги перед другими физическими и юридическими лицами, налоговой службой и по коммуналке.
Было арестовано почти 500 автомобилей должников. Несколько десятков из них принадлежат алиментщикам. 25 водителей-должников привлекли к административной ответственности за воспрепятствование деятельности приставов (ст.17.8 КоАП РФ). Всего же с начала года во исполнение решения суда приставы арестовали в Петербурге 800 транспортных средств должников.