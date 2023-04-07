В Петербурге резко прибавилось чаек. Вы видели таких — с чёрной «маской»

Самые многочисленные петербургские чайки вернулись домой из Западной Европы. Об этом 7 апреля сообщает биолог Павел Глазкова в своем канале «Каждой твари по паре».



Это чайки озёрные. Они уже оделись в брачный наряд и хорошо выделяются среди других видов чаек: у них тёмно-коричневая голова и белый затылок, а вокруг глаз — тонкий белый ободок. Большинство птиц уже образовали пары. «Самцы у чаек — преданные семьянины», — отмечает Павел Глазков.

