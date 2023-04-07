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    В Петербурге резко прибавилось чаек. Вы видели таких — с чёрной «маской»

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    Самые многочисленные петербургские чайки вернулись домой из Западной Европы. Об этом 7 апреля сообщает биолог Павел Глазкова в своем канале «Каждой твари по паре».

    Это чайки озёрные. Они уже оделись в брачный наряд и хорошо выделяются среди других видов чаек: у них тёмно-коричневая голова и белый затылок, а вокруг глаз — тонкий белый ободок. Большинство птиц уже образовали пары. «Самцы у чаек — преданные семьянины», — отмечает Павел Глазков.

    Это одна из самых распространённых чаек в мире — общая численность превышает 4 миллиона. В Петербурге обитает много видов чаек: сизая, серебристая, клуша, малая чайка, речная крачка, полярная крачка, чёрная крачка и бургомистр. Серебристые чайки с недавних пор зимуют в Петербурге. Прежде они пролетали наши края транзитом весной и осенью, но в 80-х годах часть из них адаптировалась и стала оставаться на зиму. Их коллективные ночёвки на люду Невы выглядят масштабно, а иногда даже пугающе.

    Отметим, что Павел Глазков 6 апреля получил награду министерства природных ресурсов и экологии за популяризацию знаний о природе России — нагрудный знак «Отличник охраны природы».

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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