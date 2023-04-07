В Петербурге резко прибавилось чаек. Вы видели таких — с чёрной «маской»

Самые многочисленные петербургские чайки вернулись домой из Западной Европы. Об этом 7 апреля сообщает биолог Павел Глазкова в своем канале «Каждой твари по паре».
Это чайки озёрные. Они уже оделись в брачный наряд и хорошо выделяются среди других видов чаек: у них тёмно-коричневая голова и белый затылок, а вокруг глаз — тонкий белый ободок. Большинство птиц уже образовали пары. «Самцы у чаек — преданные семьянины», — отмечает Павел Глазков.
Это одна из самых распространённых чаек в мире — общая численность превышает 4 миллиона. В Петербурге обитает много видов чаек: сизая, серебристая, клуша, малая чайка, речная крачка, полярная крачка, чёрная крачка и бургомистр. Серебристые чайки с недавних пор зимуют в Петербурге. Прежде они пролетали наши края транзитом весной и осенью, но в 80-х годах часть из них адаптировалась и стала оставаться на зиму. Их коллективные ночёвки на люду Невы выглядят масштабно, а иногда даже пугающе.
Отметим, что Павел Глазков 6 апреля получил награду министерства природных ресурсов и экологии за популяризацию знаний о природе России — нагрудный знак «Отличник охраны природы».