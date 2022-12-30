Имя им — легион. Это не шабаш, а всего лишь птичья ночевка на Неве

Петербуржцы все чаще замечают пугающе большие группы чаек, которые летают по городу или собираются на льду Невы. Это совершенно обычное явление — коллективная птичья ночевка.
«Фонтанка.ру»
Пернатые 30 декабря попали в объективы супервидовых веб-камер. Издалека чайки выглядят как огромное темное пятно на реке, от которого еще и доносятся птичьи крики. В небе же они похожи на странное шумное облако, меняющее очертания.
«Фонтанка» уже рассказывала, зачем чайки так себя ведут — в большие группы они собираются, чтобы безопасно провести ночь у воды.
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