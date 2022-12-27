Над Университетской набережной зловеще кружила орда чаек. «Фонтанке» рассказали, что это значит

Над Университетской набережной заметили необычно крупное собрание чаек. Они куда-то целеустремленно летели — и «Фонтанка» знает, куда именно.
Птицы всего лишь направлялись на коллективную ночевку, рассказал 27 декабря «Фонтанке» автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Они собираются большими группами, чтобы можно было безопасно провести ночь где-то возле воды — чайкам нужен доступ к ней, чтобы чистить перья. Есть у них и любимые места ночевок на Неве: например, у Большеохтинского моста и на стрелке Васильевского острова.
читатель «Фонтанки»
Часть чаек улетает зимовать в теплые страны, но некоторые из них проводят холодные месяцы в Петербурге. Больше всего в городе зимует серебристых чаек — их тут остается несколько тысяч.
Также не покинул Петербург и пернатый хищник канюк, хотя ему и приходится отбиваться от наглых ворон.