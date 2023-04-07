Весенняя уборка сузит КАД между Рябовским и Колтушским шоссе

Участок кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на несколько дней сузят, чтобы навести чистоту. Там будут убирать смёт в разделительной полосе.

С 10 по 14 апреля на участке с 41-го по 45-й километр внутреннего кольца КАД будет закрыта для движения четвертая полоса, сообщает 7 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой, второй и третьей полосах на этом период ограничат скорость до 50 км/ч.