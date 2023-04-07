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    Весенняя уборка сузит КАД между Рябовским и Колтушским шоссе

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Участок кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на несколько дней сузят, чтобы навести чистоту. Там будут убирать смёт в разделительной полосе.

    С 10 по 14 апреля на участке с 41-го по 45-й километр внутреннего кольца КАД будет закрыта для движения четвертая полоса, сообщает 7 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой, второй и третьей полосах на этом период ограничат скорость до 50 км/ч.

    Уборкой займется АО ПО «РосДорСтрой». Работы будут вести круглосуточно, в две смены.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспортаУборка дорог
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