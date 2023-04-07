Россия стала второй в мире по производству криптовалют

По итогам января-марта Россия впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге, — 1 ГВт, сообщает «Коммерсантъ» 7 апреля.

Лидером остаются США с 3–4 ГВт майнинговых мощностей. В первую десятку также входят страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

В конце 2021 года Россия была на третьем месте: по добыче биткоина ее опережали США и Казахстан. В 2020 году лидерство было за КНР, на которую приходилось 65 % общего хешрейта биткоина, а в США и России этот показатель составлял всего 7,2 % и 6,9 %.



По мнению экспертов BitRiver, выход РФ на второе место связан с ограничением майнинговой деятельности в странах-лидерах. В Казахстане в конце прошлого года парламент ввел лицензирование на производство криптовалюты и предусмотрел меры по защите национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга, а в Китае спад связан с дефицитом электроэнергии.

