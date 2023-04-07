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    Горный — первый? Каким будет высшее образование после отказа от Болонской системы

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    Обсуждать возвращение специалитета начали еще летом 2022 года, когда стало известно об исключении России из Болонского процесса. Поговорили и разошлись еще почти на год, до того, как Владимир Путин анонсировал реформу системы высшего образования. Он предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет. Уже в середине марта появилась информация о пилотном проекте перехода к специалитету. Первым вызвался быть Горный.

    Редакция «Фонтанки» постаралась разобраться, когда ждать реальных изменений учебных планов и действительно ли двухуровневая система образования совсем скоро канет в «пятиЛету».

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