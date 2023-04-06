Минобороны раскрыло подробности попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

В попытке проникновения на территорию Брянской области около села Случевск участвовало более 15 украинских диверсантов. Об этом 6 апреля сообщает Минобороны России.

Инцидент произошел около 8:30 мск. Попытку проникновения ДРГ пресекли подразделения прикрытия Государственной границы Западного военного круга (ЗВО) с пограничным нарядом Погрануправления ФСБ по Брянской области.

По данным военного ведомства, в ходе боестолкновения диверсантов настигла артиллерия ЗВО. «Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины», — говорится в сообщении.