Минобороны раскрыло подробности попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

В попытке проникновения на территорию Брянской области около села Случевск участвовало более 15 украинских диверсантов. Об этом 6 апреля сообщает Минобороны России.
Инцидент произошел около 8:30 мск. Попытку проникновения ДРГ пресекли подразделения прикрытия Государственной границы Западного военного круга (ЗВО) с пограничным нарядом Погрануправления ФСБ по Брянской области.
По данным военного ведомства, в ходе боестолкновения диверсантов настигла артиллерия ЗВО. «Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Среди российских военнослужащих потерь нет, добавили в Минобороны.
Ранее о минометном обстреле поселка Запесочье в Погарском районе Брянской области и попытке проникновения ДРГ рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших не было, однако были повреждены десять жилых домов и легковая машина.