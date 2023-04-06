    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    772мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.67eur88.13

    Боевые действия

    Минобороны раскрыло подробности попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

    1649
    10 комментариев

    В попытке проникновения на территорию Брянской области около села Случевск участвовало более 15 украинских диверсантов. Об этом 6 апреля сообщает Минобороны России.

    Инцидент произошел около 8:30 мск. Попытку проникновения ДРГ пресекли подразделения прикрытия Государственной границы Западного военного круга (ЗВО) с пограничным нарядом Погрануправления ФСБ по Брянской области.

    По данным военного ведомства, в ходе боестолкновения диверсантов настигла артиллерия ЗВО. «Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины», — говорится в сообщении.

    Среди российских военнослужащих потерь нет, добавили в Минобороны.

    Ранее о минометном обстреле поселка Запесочье в Погарском районе Брянской области и попытке проникновения ДРГ рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших не было, однако были повреждены десять жилых домов и легковая машина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Брянская областьУкраинская ДРГМинобороны

    Комментарии 10

    Гость06 Апр 2023 в 21:12
    Очередная красная линия. Трупы врагов где?
    +0−0
    Отец Родной06 Апр 2023 в 20:58
    А зачем они шли? Паспорта хотели получить?
    +0−0
    Михаил Микушин06 Апр 2023 в 20:51
    "В эту ночь решили самураи перейти границу у реки..." Из 2023 плавно перемещаемся в 1937......
    +3−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close