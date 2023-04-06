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    Боевые действия на Украине

    Губернатор: Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

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    9 комментариев

    Пограничным управлением УФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Об этом 6 апреля заявил губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, ДРГ состояла из 20 человек. Они пытались перейти границу в районе села Случовск Погарского района. Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил нанесли противнику огневое поражение, добавил Богомаз.

    Утром в четверг губернатор сообщал о минометном обстреле поселка Запесочье все того же Погарского района. Пострадавших не было, однако были повреждены десять жилых домов и легковая машина.

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    Комментарии 9

    27996709706 Апр 2023 в 14:15
    😏 што то с трудом...
    +0−0
    27996709706 Апр 2023 в 14:08
    Бред...🤕
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 13:38
    4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации, будет на параде в этом году?!
    +0−0
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