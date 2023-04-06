Губернатор: Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

Пограничным управлением УФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Об этом 6 апреля заявил губернатор региона Александр Богомаз.



По его словам, ДРГ состояла из 20 человек. Они пытались перейти границу в районе села Случовск Погарского района. Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил нанесли противнику огневое поражение, добавил Богомаз.



Утром в четверг губернатор сообщал о минометном обстреле поселка Запесочье все того же Погарского района. Пострадавших не было, однако были повреждены десять жилых домов и легковая машина.

