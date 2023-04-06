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    Песец Ваня притомился и свернулся рядом с мячиком. Весеннее блаженство в Ленинградском зоопарке

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    5 комментариев

    Не только люди любят слушать пение птиц. Этим наслаждаются и обитатели Ленинградского зоопарка — например, белый песец Ваня.

    Ленинградский зоопарк

    Умиротворяющее видео 6 апреля публикует пресс-служба зверинца. Ваня лежит, свернувшись, после игры с мячом, шевелит ушами и блаженно щурится. Он еще не сменил зимнюю шубку — «как, впрочем, и мы», шутят в зоопарке. Зрелище сопровождается пением птиц.

    Хорошо проводят время и молодые братцы-волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка. Пока погода позволяет, они играют со снеговиками.

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    Ленинградский зоопарк
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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 19:33
    Даже песец уже притомился.. :)
    +0−0
    Evil_Dogooder06 Апр 2023 в 19:22
    Песец упитанный, кушает хорошо. Можно считать даже полным.
    +0−0
    28028405306 Апр 2023 в 19:21
    Песец Ваня это грубо очень.Зачем так?
    +0−0
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