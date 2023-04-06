Песец Ваня притомился и свернулся рядом с мячиком. Весеннее блаженство в Ленинградском зоопарке

Не только люди любят слушать пение птиц. Этим наслаждаются и обитатели Ленинградского зоопарка — например, белый песец Ваня.
Умиротворяющее видео 6 апреля публикует пресс-служба зверинца. Ваня лежит, свернувшись, после игры с мячом, шевелит ушами и блаженно щурится. Он еще не сменил зимнюю шубку — «как, впрочем, и мы», шутят в зоопарке. Зрелище сопровождается пением птиц.
Хорошо проводят время и молодые братцы-волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка. Пока погода позволяет, они играют со снеговиками.