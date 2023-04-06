Полиция выяснила, кто «пошумел» с подростками в ТРК «Порт Находка». Так в Петербурге развлекались два жителя Шлиссельбурга

Два жителя Шлиссельбурга провели ночь в камере в Невском районе. Их задержали через несколько дней после драки с подростками в ТРК «Порт Находка».



Двух неработающих земляков 35 и 38 лет задержали у жилого дома на Рыбацком проспекте, 39, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля. По версии следствия, именно они пытались сначала пообщаться с группой подростков в ТРК на Тепловозной улице вечером 1 апреля, а потом поссорились с ними. Дело дошло до рукоприкладства и летающих стульев.