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    Бастрыкин требует убрать свободу из меры для защитника незаконного ларька на Брянцева

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    1 комментарий

    Бóльшую решительность при аресте иностранца, мешавшего сносить незаконный ларёк, хочет видеть председатель СКР от петербургских следователей. Александр Бастрыкин видит опасность в фигуранте, которому оставили свободу.

    «Гулуев может скрыться от органов предварительного расследования, а также оказать давление на участников досудебного производства», — говорится в релизе Следственного комитета России 5 апреля.

    Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы петербургского СК Олегу Бобкову «повторно обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу».

    Гулуева накануне отпустили из Калининского районного суда с запретом определённых действий. Его товарища Баширова отправили в следственный изолятор.

    Согласно материалам, оба иностранца активно противились сносу торгового павильона, незаконно установленного на улице Брянцева 29 марта. Мешали по-разному. Арестованный Баширов метался с ножом в толпе и пытался проколоть шины эвакуатора. Гулуеву вменяют автомобиль, перегородивший дорогу грузовику.

    Уголовное дело по статье о хулиганстве СК возбудил по поручению Бастрыкина.

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    Комментарии 1

    Абрикосов05 Апр 2023 в 16:18
    слов нет...
    я очень не хочу никого обидеть или опорочить но всему же есть предел! Председатель следственного комитета РФ занимается сносом ларька? Вы серьезно?
    +1−0
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