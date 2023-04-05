Бастрыкин требует убрать свободу из меры для защитника незаконного ларька на Брянцева

Бóльшую решительность при аресте иностранца, мешавшего сносить незаконный ларёк, хочет видеть председатель СКР от петербургских следователей. Александр Бастрыкин видит опасность в фигуранте, которому оставили свободу.

«Гулуев может скрыться от органов предварительного расследования, а также оказать давление на участников досудебного производства», — говорится в релизе Следственного комитета России 5 апреля.



Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы петербургского СК Олегу Бобкову «повторно обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу».

