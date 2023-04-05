В Сосновом Бору усилили охрану атомных объектов. С этим могут быть связаны тревожные слухи

В Сосновоборском городском округе усилили охрану критически важных объектов, что могло стать почвой для появления слухов о некоем режиме предотвращения воздушного вторжения.
На Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору проходит проверка Ростехнадзора, сообщает 5 апреля 47news. Кроме того, Росгвардия планово усилила в городе охрану объектов атомной энергетики. В местной администрации уточнили, что ничего экстренного не произошло, но такие меры не помешают — в том числе в связи с терактом в Петербурге.
Издание предполагает, что эти мероприятия могут порождать слухи об объявлении в Ленобласти различных уровней тревоги. Например, сообщалось о якобы введенном в регионе сигнале «Режим» из-за неопознанного летающего объекта, замеченного у Соснового Бора. В Западном военном округе 47news эту информацию опровергли.
В баре на Университетской набережной 2 апреля прогремел взрыв во время встречи с военкором Владленом Татарским. Он погиб, за медпомощью обратились более 40 человек. Подозреваемая по делу о теракте — 26-летняя Дарья Трепова — арестована.