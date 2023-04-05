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    В Сосновом Бору усилили охрану атомных объектов. С этим могут быть связаны тревожные слухи

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    25 комментариев

    В Сосновоборском городском округе усилили охрану критически важных объектов, что могло стать почвой для появления слухов о некоем режиме предотвращения воздушного вторжения.

    На Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору проходит проверка Ростехнадзора, сообщает 5 апреля 47news. Кроме того, Росгвардия планово усилила в городе охрану объектов атомной энергетики. В местной администрации уточнили, что ничего экстренного не произошло, но такие меры не помешают — в том числе в связи с терактом в Петербурге.

    Издание предполагает, что эти мероприятия могут порождать слухи об объявлении в Ленобласти различных уровней тревоги. Например, сообщалось о якобы введенном в регионе сигнале «Режим» из-за неопознанного летающего объекта, замеченного у Соснового Бора. В Западном военном округе 47news эту информацию опровергли.

    В баре на Университетской набережной 2 апреля прогремел взрыв во время встречи с военкором Владленом Татарским. Он погиб, за медпомощью обратились более 40 человек. Подозреваемая по делу о теракте — 26-летняя Дарья Трепова — арестована.

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    Комментарии 25

    28025007205 Апр 2023 в 15:12
    Галимый вброс!!! Вокруг ЛАЭС сплошные наты и еэсы уж они себя точно травить не станут
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:09
    Все по плану, вызывает естественную тревогу..............
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 14:58
    Это полный кошмар.
    Это жуткий ужас.
    Спасайте людей срочно!
    +1−0
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