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    Показания Дарьи Треповой

    После теракта на Университетской набережной в больницы Петербурга обратились 42 человека

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    Число обратившихся за медицинской помощью пострадавших от теракта в Петербурге выросло до 42 человек. Об этом вечером 4 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

    По данным министерства, 24 человека на данный момент находятся в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». По данным следствия, статуэтку, начинённую взрывчаткой, принесла Дарья Трепова и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский.

    Момент взрыва попал на видео. Ранее «Фонтанка» писала о том, кем являются пострадавшие.

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