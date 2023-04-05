Новое жилье без кредитов. При расширении трассы в Ленобласти дорожники отремонтировали дом — для аистов

Во время реконструкции трассы Санкт-Петербург — Псков дорожникам пришлось выполнить нестандартные строительные работы. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба дорожного комитета Ленобласти при участии ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и комитета по охране животного мира Ленобласти.
Сейчас на участке от Ящеры до Мшинской дорогу расширяют до четырёх полос. В деревне Сорочкино в границы сноса попал тополь с гнездом. Местные жители забеспокоились, и строители пошли им навстречу.
«Вышка бережно, обмотав стропами, спустила гнездо. Его вычистили от всего, что налетело за зиму, укрепили снизу металлической опорой. Кульминацией стало водружение на новый столб, который заботливо привезли заранее и очистили от коры. Аккуратно поставили рядом с прежним местом. Чтоб птицы не заблудились по весне. Теперь все ждут, когда они прилетят, и обещают нам рассказать», — отмечают в пресс-службе.
дорожный комитет Ленобласти
В Ленобласти, как уже писала «Фонтанка», обитают около двухсот пар этих птиц. Часть из них улетает на зимовку в Южную Африку — за десять тысяч километров, тратя на дорогу три месяца. А отдельные особи остаются на зиму. Гнездо аиста представляет собой свернутые ветки, сено и солому. Весит оно около ста килограммов.