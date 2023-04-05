Новое жилье без кредитов. При расширении трассы в Ленобласти дорожники отремонтировали дом — для аистов

Во время реконструкции трассы Санкт-Петербург — Псков дорожникам пришлось выполнить нестандартные строительные работы. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба дорожного комитета Ленобласти при участии ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и комитета по охране животного мира Ленобласти.



Сейчас на участке от Ящеры до Мшинской дорогу расширяют до четырёх полос. В деревне Сорочкино в границы сноса попал тополь с гнездом. Местные жители забеспокоились, и строители пошли им навстречу.

