Аист-трудоголик не захотел улетать из Ленобласти и решил ночевать в коровнике

Аист-трудоголик обнаружен в Лужском районе Ленинградской области, сообщает 30 декабря областной комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в своём телеграм-канале.

«Все его коллеги улетели зимовать в теплые страны: капуста зимой не растет, а детишек приносить молодым семьям надо. Ничего не поделать, аисту пришлось остаться», — шутят сотрудники комитета.



При этом птица хорошо летает, она здорова и не травмирована. Специалисты комитета успели изучить её, они наблюдают за ней с середины декабря.



Однако когда похолодало, аист решил, что лучше ночевать в коровнике. Хозяева фермы забеспокоились и обратились в комитет. В итоге птицу забрали и передали в «более комфортабельное место» — АНО «Приют Белоснежки». Там аист и перезимует.

