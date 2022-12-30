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    Аист-трудоголик не захотел улетать из Ленобласти и решил ночевать в коровнике

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    Фото: «Охотнадзор 47» Ленобласть
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    Аист-трудоголик обнаружен в Лужском районе Ленинградской области, сообщает 30 декабря областной комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в своём телеграм-канале.

    «Охотнадзор 47» Ленобласть

    «Все его коллеги улетели зимовать в теплые страны: капуста зимой не растет, а детишек приносить молодым семьям надо. Ничего не поделать, аисту пришлось остаться», — шутят сотрудники комитета.

    При этом птица хорошо летает, она здорова и не травмирована. Специалисты комитета успели изучить её, они наблюдают за ней с середины декабря.

    Однако когда похолодало, аист решил, что лучше ночевать в коровнике. Хозяева фермы забеспокоились и обратились в комитет. В итоге птицу забрали и передали в «более комфортабельное место» — АНО «Приют Белоснежки». Там аист и перезимует.

    Фото: «Охотнадзор 47» Ленобласть

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