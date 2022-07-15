У многодетной семьи аистов под Гатчиной растут мяукающие птенцы. Они клянчат еду и тренируют крылья

В селе Рождествено под Гатчиной живет семья аистов. Птенцы мяукают, выпрашивая лакомства, и готовятся стать самостоятельными.
Фотографиями семейства делится 15 июля петербургский зоолог Павел Глазков. Обосновались аисты прямо перед храмом – для них во дворе специально поставили столб с деревянным кругом наверху, чтобы удобно было вить гнездышко.
«В семье птиц царит полное равноправие. Сообща строят гнездо, вместе насиживают яйца и заботливо выращивают потомство.
Птенцы рождаются зрячими, но абсолютно беспомощными. Выпрашивая пищу у родителей, аистята издают звук, похожий на мяуканье котят», – отмечает специалист.
Птенцы уже достаточно взрослые и через несколько недель начнут самостоятельно вылетать из гнезда – но все еще останутся на попечении родителей. Их в семье четверо, а это для аистов довольно много. Такое количество детей может воспитать только опытная пара аистов, если будет достаточно еды. Самец во всем помогает самке, а гнездо они продолжают достраивать десятилетиями. Прожить в дикой природе аисты могут больше двадцати лет.
Всего в Ленобласти живет около двухсот пар этих птиц. Часть из них на зимовку улетает в Южную Африку – за десять тысяч километров, тратя на дорогу три месяца.