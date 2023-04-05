Комики спародировали теракт в Петербурге — СК начал проверку: новости СВО за 5 апреля

Александр Долгополов и Гарик Оганесян спародировали теракт на концерте в Берлине Скриншот: Санкции в РФ / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 апреля.



Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для младших классов Министерство просвещения РФ создало учебник по традиционному украинскому языку для младшеклассников, также подобные пособия разработают для средней школы. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

— Для начальных классов разработка завершена. По 5–9-му классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы, — Сказал Бугаев. — Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия.

В школах Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива. Окончательный формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе, пояснил замминистра просвещения. По словам Бугаева, в основном обучение в этих регионах ведется на русском языке. В Эстонии заблокировали доступ к просмотру российских телеканалов в интернете В Эстонии заблокировали доступ ко всем интернет-порталам, с которых можно было смотреть российские телеканалы. Об этом сообщает эстонское издание Delfi.ee. — Департамент защиты прав потребителей и технического надзора оповестил поставщиков интернет-услуг о блокировке 53 доменов, с помощью которых можно было просматривать подпадающие под санкции российские телеканалы, — говорится в сообщении.



В общей сложности Эстония ограничила доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу. По мнению местных властей, их содержание «носит характер враждебной пропаганды». Ограничения проводятся также в рамках действия санкций.

Комитет Госдумы поддержал лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности РФ Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал ко второму чтению поправки к закону «О гражданстве РФ». В проекте поправок говорится о прекращении приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Поправка вносится в статью «Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации».

Согласно закону «О гражданстве», человек, который приобрел гражданство России, может его лишиться, если при его получении он представил подложные документы и сведения. Также лишение гражданства возможно из-за следующих уголовных преступлений: теракт и публичные призывы к нему; захват заложников; организация незаконного вооруженного формирования; угон воздушного судна или водного транспорта; экстремизм; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; вооруженный мятеж. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации». Среди них — фейки о Российской армии и дискредитация, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях.

Бывшие магазины Zara откроют под новым названием до начала лета Все бывшие магазины Zara и другие российские точки, принадлежавшие испанской группе Inditex, до конца мая начнут свою работу под новым управлением и названиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. — Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию, — заявил Евтухов.



Магазины будут носить названия ECRU, MAAG, VILET, DUB. Inditex передала все свои торговые площади в России новым хозяевам.

— Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ <…> 30 марта 2023 года одобрила сделку по продаже 100% акций АО «Новая Мода». Покупателями бизнеса Inditex, включая магазины Zara, в России стала компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран, — пояснил чиновник. Актера Дмитрия Назарова оштрафовали по делу о дискредитации армии Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера, который сыграл шеф-повара из сериала «Кухня», Дмитрия Назарова. Его признали виновным в дискредитации Российской армии. Об этом MSK1.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Причиной стала переделанная актером песня Марка Бернеса «Хотят ли русские войны».

— Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы Назаров Дмитрий Юрьевич был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), — сказала собеседница портала. — Виновному назначен административный штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.



Адвокат артиста опубликовал результат лингвистической экспертизы, которая легла в основу решения суда. Комиссия пришла к выводу, что в измененном тексте песни слишком много негативных метафор и слов: «рвать», «грех», «вонь», «стыд».



Черные футболки эксперты сочли намеком на отрицательные чувства к СВО Фото: Сетевые свободы / T.me Поделиться Поделиться





В середине января Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой исполнили на видео популярную советскую песню «Хотят ли русские войны», изменив в ней слова. Стихи к первоначальному варианту композиции написал Евгений Евтушенко, а музыку — Эдуард Колмановский.

Песков заявил, что РФ не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление переговоров с Киевом, заявил, что такие перспективы «сейчас не просматриваются». Также, по его словам, на данном этапе невозможны и переговоры о будущем Украины без участия Киева.

— Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить, — указал представитель Кремля. Польша отказалась проводить женский этап Кубка мира по фехтованию из-за российских спортсменок Польская федерация фехтования (PZS) отказалась от проведения женского этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах из‑за возможного участия спортсменок из России и Белоруссии. Ранее вернуть на международные соревнования россиян и белорусов решил Конгресс Международной федерации фехтования (FIE). Аналогичные решения приняли Германия, Финляндия и Франция.

— Польская федерация сообщает, что в связи с изменением со стороны FIE правил квалификации на Кубок мира по рапире среди женщин в Познани, участников и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, правление PZS вынуждено отменить это соревнование, — говорится в заявлении польской федерации.

Этап Кубка мира по женской рапире должен был состояться 21–23 апреля. Этот турнир был квалификационным к Олимпиаде‑2024.



Мобилизованный сбежал из части, чтобы отметить Новый год с семьей, — ему дали 3,5 года колонии Краснодарский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему, который, будучи мобилизованным, дважды покидал войсковую часть, сообщает Главное военное следственное управление СК России.

Сергей Лях признан виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта. Его приговорили к 3,5 года исправительной колонии общего режима и лишили воинского звания «младший сержант».

В октябре 2022 года его призвали на службу по мобилизации, через месяц военнослужащий самовольно оставил место службы и отправился в станицу Кисляковская Краснодарского края. 1 декабря его задержали сотрудники военной комендатуры. На время предварительного следствия его прикомандировали к воинской части в Краснодаре. Но и там он продержался недолго. 29 декабря 2022 года он снова самовольно оставил место службы, чтобы «отдохнуть от исполнения обязанностей и провести праздничные дни дома». В часть он вернулся 7 января 2023 года, говорится в пресс-релизе.

В ЦБ рассказали, как долго будет ограничено снятие заграничной валюты Первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что ограничения на снятие наличной валюты в РФ не могут быть сняты из-за того, что она не поступает в страну.



— Если кто-то завезет доллары наличными и евро в страну на десятки, сотни миллиардов... Их нет, ограничений никаких. Нам их не поставляют, более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей валюты денежной наличной за границей, — заявил Тулин на заседании рабочей группы в Госдуме.

ЦБ ранее продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Так, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, владелец, который пока не воспользовался этой возможностью, может снять с него сумму до 10 тысяч долларов или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.



Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу всей иностранной валюты, кроме доллара и евро, ограничений нет. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Глава УЕФА заявил, что вернуть Россию в соревнования по футболу будет очень сложно до конца СВО Вопрос с допуском российских клубов и сборных до международных соревнований будет очень сложно решить до окончания спецоперации. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

— По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить, — сказал Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные из-за начала СВО. СК проверит комиков, пошутивших про теракт в Петербурге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганесяна.

В Берлине во время концерта комики сделали пародию на взрыв, в котором погиб Владлен Татарский. В сценке Долгополов преподнес статуэтку Оганесяну. Он поставил ее около себя и засмеялся.

Ролик быстро разлетелся по Сети, и теперь комиков будет проверять СК Санкции в РФ / T.me

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки в отношении стендап-комиков.

— Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен, — написала Лантратова у себя в телеграм-канале.



Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. В тот день журналист организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, а также более 30 человек пострадали. Обвиняемая в теракте Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывчатым веществом. 4 апреля Трепова была арестована на два месяца.

В Брянской области упал самолет



В Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет. РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ сообщает, что упавший самолет — украинский, его пилот жив и задержан погранотрядом. Иных подробностей не сообщается.

