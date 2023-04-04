«Коммерсантъ»: PickPoint прекращает работу в России

Служба доставки PickPoint сообщила партнерам о том, что прекращает работу в России. Об этом 4 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке логистики и письмо гендиректора компании Надежды Романовой.



Как пишет издание, компания объяснила свое решение финансовыми сложностями из-за снижения оборота. Это, по словам гендиректора, произошло из-за ухода европейских ретейлеров, а также невозможности финансирования западным инвестором.



Со вторника, 4 апреля, служба перестает принимать новые грузы от юридических и физических лиц. Недоставленные или невостребованные грузы компания вернет клиентам с 6 по 30 апреля.

