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    «Коммерсантъ»: PickPoint прекращает работу в России

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    Служба доставки PickPoint сообщила партнерам о том, что прекращает работу в России. Об этом 4 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке логистики и письмо гендиректора компании Надежды Романовой.

    Как пишет издание, компания объяснила свое решение финансовыми сложностями из-за снижения оборота. Это, по словам гендиректора, произошло из-за ухода европейских ретейлеров, а также невозможности финансирования западным инвестором.

    Со вторника, 4 апреля, служба перестает принимать новые грузы от юридических и физических лиц. Недоставленные или невостребованные грузы компания вернет клиентам с 6 по 30 апреля.

    Ранее газета «Ведомости» сообщала, что у PickPoint, акционером которого является иностранное юрлицо, возникли проблемы с финансированием бизнеса в России из-за санкционного режима. По данным СПАРК, 100% долей «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» владеет кипрский офшор PICKPOINT DELIVERY SYSTEM LIMITED. Сейчас сеть PickPoint насчитывает более 10 тысяч постаматов в России. В 2010 году компанию основала Надежда Романова, ныне генеральный директор. Выручка в 2021 году составила 3,5 млрд руб. при убытке 254 млн рублей.

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