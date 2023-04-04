«Получала по 20 тысяч за задание». В Москве решается вопрос об аресте подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Вечером 2 апреля в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Это произошло в кафе, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер фронт». В результате происшествия погиб один человек. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Еще более 30 человек пострадали.



По подозрению в совершении теракта задержали Дарью Трепову. Это произошло на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Позднее ее доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Корреспонденты MSK1.RU следят за происходящим там в режиме онлайн.

