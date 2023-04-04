«Получала по 20 тысяч за задание». В Москве решается вопрос об аресте подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Вечером 2 апреля в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Это произошло в кафе, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер фронт». В результате происшествия погиб один человек. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Еще более 30 человек пострадали.
По подозрению в совершении теракта задержали Дарью Трепову. Это произошло на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Позднее ее доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Корреспонденты MSK1.RU следят за происходящим там в режиме онлайн.
По данным Telegram-канала Mash, некие кураторы платили Дарье Треповой по 20 тысяч рублей за доставку посылок, посещение различных мероприятий и многое другое. Одним из таких заданий стала передача статуэтки со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому.
Официально такие данные правоохранительные органы не сообщали. Следствию предстоит разобраться в деталях случившегося.
Тем временем стало известно, что погибшего во время взрыва в петербургском кафе военкора Владлена Татарского похоронят в субботу в Москве.
Журналистам открыли вход в здание суда. Это говорит о том, что в ближайшие минуты должно начаться заседание об избрании меры пресечения Дарье Треповой.
Екатерина Рябчук / MSK1.RU
Корреспонденты MSK1.RU сняли момент доставки Дарьи Треповой в Басманный суд.
Екатерина Рябчук / MSK1.RU
Прокурор потребовал арестовать Дарью Трепову на два месяца. Заседание об избрании меры пресечения должно начаться с минуты на минуту.
Дарью Трепову доставили к зданию Басманного суда и завели внутрь. Девушка вышла из автозака в наручниках.
К зданию суда периодически подъезжают автозаки. Каждый раз журналисты вскакивают, но привозят кого угодно, только не Дарью Трепову.
Артем Устюжанин / MSK1.RU
Журналисты новостных изданий и телеканалов собрались возле здания Басманного суда. В ближайшее время сюда должны доставить Дарью Трепову для того, чтобы избрать ей меру пресечения.
— Шел шестой час, информации о времени начала заседания до сих пор нет, — рассказала корреспондент MSK1.RU Екатерина Рябчук.
Единственный рейс, который прибыл из Санкт-Петербурга сегодня днем в московский аэропорт Домодедово, — регулярный коммерческий S7–1028 авиакомпании S7. Борт приземлился в Москве в 13:24, следует из данных сервиса Flightradar24.
На видео видно, как Дарью заводят в здание аэропорта Домодедово. Девушку ведут в наручниках в сопровождении полицейских. Лицо у Дарьи закрыто маской, голову скрывает капюшон.
112 / T.me
В разговоре с сотрудниками полиции Дарья Трепова сказала, что задержана «за пребывание на месте убийства Владлена Татарского». Она признала, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал статуэтку, ответила, что расскажет попозже.