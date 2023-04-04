Счета Водоканала для 300 тысяч петербуржцев переходят в единую квитанцию

«ЕИРЦ Санкт-Петербурга» с апреля 2023 года включил в свою единую квитанцию услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Это относится к тем 300 тысячам горожан, которые раньше получали отдельный розовый счет от Водоканала.

Как сообщил «ЕИРЦ СПб» накануне, теперь услуги включены в белую квитанцию. В квартирах, где установлены счетчики, в счете будет отражен объем за 2 месяца — февраль и март, так как последний вышедший в феврале розовый счет отображал данные за январь. Задолженность — если она есть — будет включена в сумму к оплате.