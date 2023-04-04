Счета Водоканала для 300 тысяч петербуржцев переходят в единую квитанцию

«ЕИРЦ Санкт-Петербурга» с апреля 2023 года включил в свою единую квитанцию услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Это относится к тем 300 тысячам горожан, которые раньше получали отдельный розовый счет от Водоканала.
Как сообщил «ЕИРЦ СПб» накануне, теперь услуги включены в белую квитанцию. В квартирах, где установлены счетчики, в счете будет отражен объем за 2 месяца — февраль и март, так как последний вышедший в феврале розовый счет отображал данные за январь. Задолженность — если она есть — будет включена в сумму к оплате.
Напомним, с нового года в Петербурге заработал «ЕИРЦ СПб», образованный за счет присоединения ВЦКП к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Идет постепенный переход на так называемую единую квитанцию ЖКХ, в нее включают все новые услуги, подписывают договоры с новыми управляющими организациями. Пока петербуржцам по-прежнему приходят белые квитанции в бывшей зоне ПЭС и розовые — в бывшей зоне ВЦКП, однако теперь их печатает «ЕИРЦ СПб», на них его логотип. Подробнее о том, как внедряется единая квитанция и как это влияет на комиссии и процедуру платежей, читайте на «Фонтанке».