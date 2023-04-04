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    Показания Дарьи Треповой

    Сирены проверили жителей Петроградского района на стойкость духа. В Смольном уверяют, что раньше их просто не замечали

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    Жителей Петроградского района днем насторожили звуки сирены. Она срабатывала дважды в час, сообщили 4 апреля «Фонтанке» читатели.

    В частности, её слышали жители Малой Посадской улицы.

    читатель «Фонтанки» Евгений

    В комитете информатизации и связи «Фонтанке» подтвердили, что сегодня в районе проверяли 5 из 180 сирен.

    «Включили проверку на один оборот. Это стандартная процедура, на которую раньше никто не обращал внимания», — уверяют чиновники.

    Они также предупредили, что проверка сирен пройдет сегодня в центре города.

    Не в первый раз сирены пугают жителей города. В Кировском районе ранняя проверка привела к тому, что жители побежали прятаться в метро.

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    СиренаПроверка безопасностиПетроградский район
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