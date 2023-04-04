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    Показания Дарьи Треповой

    Отнять деньги за 30 секунд. Налет на продуктовый магазин в центре Петербурга попал на видео

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    8 комментариев

    Камеры магазина на Садовой улице сняли стремительного налетчика с ножом, напугавшего кассиршу.

    Судя по таймингу ролика, который 4 апреля предоставила пресс-служба ГУ МВД, 30-летний мужчина меньше чем за минуту заставил сотрудницу магазина открыть ему кассу, а потом выгреб всю наличность — 36 тыс. рублей и убежал до того, как подбежал охранник.

    пресс-служба ГУ МВД

    «Фонтанка» писала, что нападение было средь бела дня накануне в одном из сетевых магазинов. А уже сегодня ночью на Смольном проспекте был задержан подозреваемый — бывший владелец кафе.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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    Комментарии 8

    Гость04 Апр 2023 в 12:46
    кто за 20 сек? пробуйте.
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