Отнять деньги за 30 секунд. Налет на продуктовый магазин в центре Петербурга попал на видео

Камеры магазина на Садовой улице сняли стремительного налетчика с ножом, напугавшего кассиршу.
Судя по таймингу ролика, который 4 апреля предоставила пресс-служба ГУ МВД, 30-летний мужчина меньше чем за минуту заставил сотрудницу магазина открыть ему кассу, а потом выгреб всю наличность — 36 тыс. рублей и убежал до того, как подбежал охранник.
пресс-служба ГУ МВД
«Фонтанка» писала, что нападение было средь бела дня накануне в одном из сетевых магазинов. А уже сегодня ночью на Смольном проспекте был задержан подозреваемый — бывший владелец кафе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».