В центре Петербурга в результате налета продуктовый магазин лишился и выручки, и кассира

Бывший владелец кафе задержан в Петербурге по делу о разбойном нападении на продуктовый магазин. Заведение осталось и без выручки, и без кассирши-иностранки.



В полицию о налете на Садовой улице, 25, сообщили накануне около четырех часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля. По предварительной информации, мужчина зашел в магазин после трех и под угрозой ножа заставил 24-летнюю кассиршу отдать ему выручку. Всего с собой злоумышленник унес 36 тыс. рублей.



В ходе опроса свидетельницы выяснилось, что у кассирши, гражданки Кыргызстана, просрочены миграционные документы. Её доставили в отдел, где составили протокол и выписали штраф в размере 5 тыс. рублей.

