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    В центре Петербурга в результате налета продуктовый магазин лишился и выручки, и кассира

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    Бывший владелец кафе задержан в Петербурге по делу о разбойном нападении на продуктовый магазин. Заведение осталось и без выручки, и без кассирши-иностранки.

    В полицию о налете на Садовой улице, 25, сообщили накануне около четырех часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля. По предварительной информации, мужчина зашел в магазин после трех и под угрозой ножа заставил 24-летнюю кассиршу отдать ему выручку. Всего с собой злоумышленник унес 36 тыс. рублей.

    В ходе опроса свидетельницы выяснилось, что у кассирши, гражданки Кыргызстана, просрочены миграционные документы. Её доставили в отдел, где составили протокол и выписали штраф в размере 5 тыс. рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». А около часа ночи 4 апреля сотрудники уголовного розыска на Смольном проспекте задержали подозреваемого, — 30-летнего местного жителя, который раньше занимался ресторанным бизнесом.

    Мужчину доставили в отдел.

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    РазбойНалетПродуктовый магазинЗадержаниеВыручка
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