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    Reuters: Немцы возобновили страховку «Северного потока»

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    Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток-1». Об этом 4 апреля сообщает Reuters со ссылкой на пять источников. В публикации говорится, что не исключено восстановление газопровода после предполагаемого диверсионного акта.

    «Страховка противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти источников сообщил, что правительство Германии не возражало против страховки. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе», — отмечает агентство.

    По словам одного из источников, страховой полис покрывает ущерб из-за повреждения и остановки работы. Кроме того, наличие страховки облегчит ремонт.

    России принадлежит 51 % акций «Северного потока» через дочернюю компанию «Газпрома». Некоторые немецкие акционеры Nord Stream, по данным источников агентства, выступают как минимум за сохранение газопровода на случай улучшения отношений с Москвой.


    Диверсия на газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошла в сентябре прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что к подрыву «Северных потоков» причастны англосаксы. Он также отметил, что произошедшее — это акт международного терроризма.


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