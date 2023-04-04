Reuters: Немцы возобновили страховку «Северного потока»

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток-1». Об этом 4 апреля сообщает Reuters со ссылкой на пять источников. В публикации говорится, что не исключено восстановление газопровода после предполагаемого диверсионного акта.



«Страховка противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти источников сообщил, что правительство Германии не возражало против страховки. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе», — отмечает агентство.

