Reuters: Немцы возобновили страховку «Северного потока»

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток-1». Об этом 4 апреля сообщает Reuters со ссылкой на пять источников. В публикации говорится, что не исключено восстановление газопровода после предполагаемого диверсионного акта.
«Страховка противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти источников сообщил, что правительство Германии не возражало против страховки. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе», — отмечает агентство.
По словам одного из источников, страховой полис покрывает ущерб из-за повреждения и остановки работы. Кроме того, наличие страховки облегчит ремонт.
России принадлежит 51 % акций «Северного потока» через дочернюю компанию «Газпрома». Некоторые немецкие акционеры Nord Stream, по данным источников агентства, выступают как минимум за сохранение газопровода на случай улучшения отношений с Москвой.