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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    С улыбкой едет в лифте. СК показал новые кадры с Дарьей Треповой до её задержания

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    94 комментария

    Следственный комитет России

    Камеры наблюдения из парадной дома ЖК «Северная Долина» в Петербурге сняли, как Дарья Трёпова заселяется в квартиру, где позже её задержат. Видео опубликовал Следственный комитет 3 апреля.

    В смонтированном ролике девушка с чемоданом заходит в парадную. Её сопровождает мужчина. Они поднимаются на лифте, он выходит на одном из этажей, она поднимается выше. В кадр попадает её улыбка.

    Сегодня с утра Трепову задержали на 21-м этаже дома на улице Фёдора Абрамова. Заканчивается ролик ведомства кадрами, на которых подозреваемую ведут по коридору в здании Следственного комитета.

    После взрыва в кафе на Васильевском острове, где погиб военкор Владлен Татарский, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Спустя сутки СК переквалифицировал произошедшее на теракт. В ведомстве сообщили, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. По версии следствия, Трепова передала Татарскому позолоченный бюст. Статуэтка взорвалась.

    Последние новости о происходящем после взрыва в кафе на Университетской набережной, — в онлайн трансляции «Фонтанки».

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