С улыбкой едет в лифте. СК показал новые кадры с Дарьей Треповой до её задержания

Камеры наблюдения из парадной дома ЖК «Северная Долина» в Петербурге сняли, как Дарья Трёпова заселяется в квартиру, где позже её задержат. Видео опубликовал Следственный комитет 3 апреля.



В смонтированном ролике девушка с чемоданом заходит в парадную. Её сопровождает мужчина. Они поднимаются на лифте, он выходит на одном из этажей, она поднимается выше. В кадр попадает её улыбка.

