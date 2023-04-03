«Я из Ростова просто, не ваш». Госпитализированный после взрыва на Университетской мужчина обратился с просьбой к Беглову

При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где был убит военкор Владлен Татарский, пострадал 45-летний Роман из Ростовской области. Он получил тяжелые ранения и травмы головы.

В понедельник, 3 апреля, мужчину посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадавший сказал главе города, что его жизни никакой опасности уже не угрожает, но еще потребуется полежать в больнице.