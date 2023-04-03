«Я из Ростова просто, не ваш». Госпитализированный после взрыва на Университетской мужчина обратился с просьбой к Беглову

При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где был убит военкор Владлен Татарский, пострадал 45-летний Роман из Ростовской области. Он получил тяжелые ранения и травмы головы.
В понедельник, 3 апреля, мужчину посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадавший сказал главе города, что его жизни никакой опасности уже не угрожает, но еще потребуется полежать в больнице.
пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
«Глаз немного подремонтируют. На завтра, так понял, уже планируется операция. <…> Родителям хочу, пользуясь случаем <...>. Чтобы они не волновались <…>. Уже видно по всему, что я буду здоров, но чуть-чуть еще придется полежать», — рассказал житель Ростовской области.
Беглов пообещал обязательно сообщить родителям Романа подробности его состояния.
«Я из Ростова просто, не ваш», — добавил пострадавший.
Как ранее писала «Фонтанка», не исключено, что он приехал в Петербург вместе с военкором Владленом Татарским. Один из очевидцев рассказывал, что сразу после взрыва подхватил мужичка, у которого «с глазом что-то было страшное». Тот кричал, что у него там друг, и сопротивлялся.