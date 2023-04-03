Бастрыкин поручил задержать бойких хулиганов, избивших отца 13 детей

Инцидент произошёл в прошлую пятницу, 31 марта. Юрий Бобров был с двумя малолетними детьми, когда у ЖК «Шуваловский» повстречался с тремя мужчинами. Склока после мелкого ДТП быстро переросла в потасовку. На видео, которое снимали напуганные дети, попал момент удушающего приёма, применённого в отношении пенсионера. Когда приехала полиция, один из троицы пытался остановить задержание друга фразой «Он воюет, реальные дела делает, а ты [поступаешь с ним так]».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил найти и задержать мужчин, подозреваемых в избиении 60-летнего Юрия Боброва, кавалера ордена «Родительская слава». Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

С места конфликта двое самых активных парней уезжали в наручниках. Однако, по данным «Фонтанки», их отпустили в тот же вечер.

После резонанса в СМИ, где остроты добавили имеющиеся у потерпевшего 13 детей, глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. В итоге произошедшее было квалифицировано как часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц либо сопряжённое с сопротивлением представителю власти).

В понедельник следственное ведомство сообщило, что подозреваемых ещё только предстоит найти.

