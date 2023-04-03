    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    769мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Бастрыкин поручил задержать бойких хулиганов, избивших отца 13 детей

    6218
    27 комментариев

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил найти и задержать мужчин, подозреваемых в избиении 60-летнего Юрия Боброва, кавалера ордена «Родительская слава». Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

    Инцидент произошёл в прошлую пятницу, 31 марта. Юрий Бобров был с двумя малолетними детьми, когда у ЖК «Шуваловский» повстречался с тремя мужчинами. Склока после мелкого ДТП быстро переросла в потасовку. На видео, которое снимали напуганные дети, попал момент удушающего приёма, применённого в отношении пенсионера. Когда приехала полиция, один из троицы пытался остановить задержание друга фразой «Он воюет, реальные дела делает, а ты [поступаешь с ним так]».

    С места конфликта двое самых активных парней уезжали в наручниках. Однако, по данным «Фонтанки», их отпустили в тот же вечер.

    После резонанса в СМИ, где остроты добавили имеющиеся у потерпевшего 13 детей, глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. В итоге произошедшее было квалифицировано как часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц либо сопряжённое с сопротивлением представителю власти).

    В понедельник следственное ведомство сообщило, что подозреваемых ещё только предстоит найти.

    «В результате преступных действий потерпевшему были причинены множественные ушибы. <…> Председатель СК России поручил <…> принять меры к скорейшему задержанию и решить вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым», — говорится в сообщении Следкома.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Драка с отцом 13 детейПроисшествияПетербургАлександра Бастрыкин
    ЛАЙК6
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close