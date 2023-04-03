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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Не только вынесло стекла в кафе, но и остановило движение. Первые секунды взрыва в Петербурге попали на уличные камеры

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    Тишину воскресного вечера разрывает взрыв, стеклами и обломками пластика «залило» Университетскую набережную. Первые секунды взрыва в кафе попали на уличные камеры.

    «Фонтанка.ру»

    На ролике, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» 3 апреля, видно, как одновременно вылетели все окна в заведении со стороны набережной и в паре окон первого этажа по соседству. И как останавливаются машины на дороге.

    В результате взрыва погиб один человек — военкор Владлен Татарский, 31 человек получили ранения. По подозрению в причастности к взрыву задержана Дарья Трепова.

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