Тишину воскресного вечера разрывает взрыв, стеклами и обломками пластика «залило» Университетскую набережную. Первые секунды взрыва в кафе попали на уличные камеры.
«Фонтанка.ру»
На ролике, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» 3 апреля, видно, как одновременно вылетели все окна в заведении со стороны набережной и в паре окон первого этажа по соседству. И как останавливаются машины на дороге.
В результате взрыва погиб один человек — военкор Владлен Татарский, 31 человек получили ранения. По подозрению в причастности к взрыву задержана Дарья Трепова.