Квартиру, где задержали Дарью Трепову, обыскивают с собаками на наличие взрывчатых веществ

Съемную квартиру, в которой утром 3 апреля силовики нашли подозреваемую во взрыве на Университетской набережной Дарью Трепову, посетили кинологи с собаками. С помощью животных жилплощадь обследуют на наличие взрывчатых веществ. Об этом «Фонтанке» сообщает корреспондент, находящийся в доме на Фёдора Абрамова.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что происходит на этаже, куда сегодня утром наведались оперативники. Сейчас в квартире продолжаются следственные мероприятия. Саму Трепову около 11:30 увезли на допрос.
Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт Z» проводил лекцию военкора Владлена Татарского. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему якобы изготовленный ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек. Девушке удалось скрыться, но её личность была оперативно установлена.
Дарью Трепову задержали утром 3 апреля на квартире знакомого мужа в «Северной Долине».