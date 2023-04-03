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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Тишина, только псы скулят на этаже и бардак в квартире. «Фонтанка» показывает, где задержали подозреваемую во взрыве Дарью Трепову

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    18 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Корреспонденты «Фонтанки» побывали в парадной дома в ЖК «Северная Долина», где в квартире на 21-м этаже утром 3 апреля задержали Дарью Трепову. Девушку подозревают в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной.

    Как рассказала пенсионерка, которая живет на этом этаже, к ней постучались в 9 утра с криками «Откройте, уголовный розыск».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Спрашивали, кто снимает квартиры на этаже. Я понятия не имею. Грохот от них такой стоял, ужас», — сообщила она и скрылась в лифте.

    «Фонтанка.ру»

    Двери на этаже, кроме одной, были закрыты. Хозяева на звонок не реагировали, лишь в некоторых помещениях выли собаки.

    За открытой дверью журналисты разглядели несколько сотрудников правоохранительных органов и девушку в домашнем (знакомая владельца). На вопросы «Фонтанки» мужчины ответили, что пока проводятся следственные действия, и закрыли дверь. Но было заметно, что в квартире бардак.

    Саму Трепову увезли около 11:30 на допрос.

    Жители дома также рассказали «Фонтанке», что дом на Фёдора Абрамова был окружен полицией с 6 утра.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вчера около шести вечера. В этот момент в заведении «Кибер Фронт Z» проводил лекцию военкора Владлена Татарского. По основной версии, перед выступлением девушка подарила ему якобы изготовленный ею бюст. Он взорвался, Татарский погиб на месте. Пострадали три десятка человек. Девушке удалось скрыться, но её личность была оперативно установлена. Дарью Трепову задержали утром 3 апреля на квартире знакомого мужа в «Северной Долине».

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