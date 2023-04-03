Тишина, только псы скулят на этаже и бардак в квартире. «Фонтанка» показывает, где задержали подозреваемую во взрыве Дарью Трепову

Корреспонденты «Фонтанки» побывали в парадной дома в ЖК «Северная Долина», где в квартире на 21-м этаже утром 3 апреля задержали Дарью Трепову. Девушку подозревают в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной.

Как рассказала пенсионерка, которая живет на этом этаже, к ней постучались в 9 утра с криками «Откройте, уголовный розыск».

«Спрашивали, кто снимает квартиры на этаже. Я понятия не имею. Грохот от них такой стоял, ужас», — сообщила она и скрылась в лифте.

Двери на этаже, кроме одной, были закрыты. Хозяева на звонок не реагировали, лишь в некоторых помещениях выли собаки.



За открытой дверью журналисты разглядели несколько сотрудников правоохранительных органов и девушку в домашнем (знакомая владельца). На вопросы «Фонтанки» мужчины ответили, что пока проводятся следственные действия, и закрыли дверь. Но было заметно, что в квартире бардак.

